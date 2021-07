É fake news que prefeitura não irá pagar a 6ª parcela do “Auxílio Manauara”

Um erro no programa de efetivação do pagamento gerou o atraso no repasse, afirma comunicado.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), alerta para a mensagem falsa, que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira, 23/7, de que não seria efetuado o pagamento da 6ª parcela do “Auxílio Manauara”, programado para iniciar hoje, beneficiando pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro.

Um erro no programa de efetivação do pagamento gerou o atraso no repasse, situação que foi regularizada antes das 12h e, com isso, todas as contas programadas para hoje já se encontram com o valor disponível. O problema não afetará os pagamentos previstos para a próxima semana.

A Prefeitura de Manaus reafirma o seu compromisso com a população manauara, principalmente aquelas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.