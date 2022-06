‘É essa afinidade que me impulsiona’, diz Arthur Neto em visita à Compensa

Entusiasmado com o resultado de algumas pesquisas que o posicionam na liderança para o senado no Amazonas, o pré-candidato pelo PSDB, Arthur Virgílio Neto, tem recebido o carinho e reconhecimento da população por onde passa. Em visita hoje (1) à feira da rua São Pedro, na Compensa, o ex-prefeito de Manaus recebeu demonstrações de afeição dos comerciantes e de quem fazia compras no local. “Minha força vem do povo. É essa afinidade que me impulsiona a querer fazer sempre mais pelos meus irmãos e irmãs amazonenses”, disse Arthur.

Antes mesmo de começar a caminhar e conversar com os feirantes, Arthur ouviu palavras de incentivo, como “o melhor senador que o Amazonas já teve”, “um político de respeito” e “esse é o cara”. Liderança no bairro da Compensa, Artagnan Portela afirmou que a recepção calorosa é justificada pelo trabalho sério, respeito ao bem público e ao ser humano. “A Compensa reconhece tudo que o Arthur fez pelo nosso bairro e por Manaus. É esse trabalho que o povo do Amazonas, mais do que nunca, está precisando em defesa da Zona Franca de Manaus”, defendeu.

A gestão de Arthur Neto como prefeito também foi lembrada de forma positiva pelo comerciante Eisenhower Antunes. “Ele foi o melhor prefeito que já vi até agora, colocou um asfalto de qualidade. E sempre vi o Arthur como um dos senadores mais atuantes do país, uma voz ativa pelo Estado do Amazonas. Tem que tirar o chapéu pro homem, é um excelente político”.

O pré-candidato visitou a feira ao lado de sua esposa e presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro; da vice-presidente do PSDB Mulher-AM e pré-candidata a deputada federal, Conceição Sampaio; do secretário-geral do partido, Mário Barros; entre outras lideranças locais.

Com informações da assessoria