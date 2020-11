‘É esperar o resultado’, diz Zé Ricardo

O candidato a Prefeitura de Manaus pelo Partido dos Trabalhados, Zé Ricardo, chegou por volta das 9h50 no seu local de votação, localizado no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul. Zé Ricardo demorou cerca de 10 minutos para realizar a sua votação. Após confirmar seu voto, o candidato acenou e conversou com os profissionais da imprensa.

“As pessoas vão decidindo e estamos percebendo nos últimos dias, a aceitação do nosso nome, a gente espera o melhor resultado, até o final do dia vamos estar acompanhando. O povo decide, o povo vota. Hoje, o dia está sereno, mas as pessoas ainda estão preocupadas com a questão do novo coronavírus, os idosos e demais pessoas estão preocupadas em sair de casa, mas é esperar o resultado”, disse o candidato.

Fonte: D24AM