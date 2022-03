“E a Anitta, hein?”, comenta Bonner no ‘JN’ por primeiro lugar no Spotify

“A cantora Anitta atinge um feito inédito entre artistas brasileiros”, anunciou William Bonner na escalada do ‘JN’ de ontem (25). O melhor estava por vir.

Após uma matéria sobre o festival Lollapalooza, o âncora introduziu a notícia. “E a Anitta, hein?”, disse, com divertida informalidade.

“Ela alcançou hoje, simplesmente, um feito inédito para qualquer artista brasileiro. A música ‘Envolver’ (ele caprichou na pronúncia em espanhol) se tornou a mais ouvida do planeta na plataforma de música Spotify, com mais de 6 milhões de reproduções diárias.”

Enquanto eram geradas imagens do clipe e cenas de bastidores, Bonner destacou o investimento de Anitta na carreira internacional e a viralização da coreografia dias atrás.

“A carioca Anitta superou artistas como Elton John, Dua Lipa e Adele”, concluiu. Renata Vasconcellos surgiu no vídeo para informar que a nova ‘rainha do Spotify’ participou, ao lado de outros famosos, da campanha para incentivar jovens a tirar o título de eleitor para votar em outubro.

Um complemento: usuários do TikTok deram relevante contribuição para Anitta chegar ao primeiro lugar. Nas últimas duas semanas, uma das trends mais populares no app de vídeos curtos é se atirar ao chão e reproduzir movimentos sensuais realizados pela artista no clipe de ‘Envolver’. Haja coluna!

No ‘Em Pauta’, na GloboNews, a jornalista Flávia Oliveira, especializada em economia e ativista de causas sociais, destacou o preconceito que mulheres jovens, como a cantora, ainda sofrem ao gerir a própria carreira.

Ressaltou também que, atrás dela, há uma “cadeia produtiva” gerando trabalho e renda a muitos profissionais. Disse ainda que o sucesso internacional de Anitta traz “visibilidade e divisas ao Brasil”.

Seu colega de programa, Ariel Palacios, setorista de assuntos da América Latina, elogiou a “excelente pronúncia” do espanhol falado pela brasileira nascida no subúrbio de Honório Gurgel.

Com informações do Terra