Durante a madrugada, prefeito vistoria recapeamento da avenida Darcy Vargas

Os serviços de recapeamento da avenida Darcy Vargas, no trecho entre as avenidas Constantino Nery e Mário Ypiranga Monteiro, sentido em direção à Bola do Coroado, foram vistoriados pelo prefeito Artur Virgílio Neto durante a madrugada desta terça-feira, 7/1. A via foi interditada por volta das 23h de segunda-feira, 6, para a execução dos trabalhos, evitando transtorno para os motoristas que circulam pela área e será interditada novamente nesta noite.

“Uma avenida desse porte tem que ser recapeada durante a noite. Os trabalhos começam às 23h e vão até umas 5h. Começamos os trabalhos na avenida Darcy Vargas pela avenida Constantino Nery e vamos fazer três quilômetros de ida, até o viaduto Miguel Arraes, depois mais três quilômetros de volta no sentido contrário”, destacou o prefeito Artur, acompanhando os trabalhos das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O recapeamento da avenida Darcy Vargas faz parte da segunda etapa do programa “Requalifica”, que está requalificando as vias principais de bairros de toda a cidade. Com o “Requalifica” 1 completo e o 3 ainda em andamento, a expectativa é que até o final do ano as ruas ganhem um novo visual com o recapeamento.

“Realizar um trecho de recapeamento parece um trabalho incompleto, mas quando as etapas do Requalifica vão se encontrando vamos percebendo uma Manaus diferente, com asfalto de qualidade. Com o Requalifica 2 vamos recapear 3 mil metros da avenida Darcy Vargas, mas com o Requalifica 4 vamos recapear até a bola do Coroado, depois vamos recapear toda a avenida Rodrigo Otávio, que se interliga com a obra da Bola da Suframa, depois com a obra da rotatória da Samsung, e assim por diante. Vamos montando um quebra-cabeças de obras por toda a cidade, dando um novo visual”, explicou o prefeito.

Trânsito e transporte

Durante os serviços, o trânsito de veículos e rotas do transporte coletivo está sendo desviado para vias próximas. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para orientar condutores sobre as opções de itinerário. Apenas moradores estão liberados para circulação no trecho em obras.

A interdição, que seguirá nesta terça-feira, a partir das 23h, para sequência do trabalho no trecho entre as avenidas Constantino Nery e Mário Ypiranga Monteiro, sentido em direção à Bola do Coroado, ocorre a partir da entrada do viaduto de acesso para a Darcy Vargas.

Com isso, os veículos menores que vêm da avenida Theomário Pinto e querem seguir em direção ao bairro do Coroado, farão o seguinte itinerário: desviar à direita para a alça de acesso à avenida Constantino Nery; fazer o retorno na alça inferior do parque dos Bilhares; seguir pela Constantino Nery sentido Centro/bairro; acessar avenida Pedro Teixeira; acessar à direita na Djalma Batista permanecendo à direita para fazer o retorno na alça superior do viaduto; acessar o conjunto Eldorado para sair na avenida Mario Ypiranga e, assim, acessar a avenida Darcy Vargas a partir do viaduto Miguel Arraes. A interdição está prevista para terminar às 5h de quarta-feira, 8/1.

Os ônibus que trafegam na Darcy Vargas, no trecho entre a avenida Constantino Nery e avenida Mário Ypiranga, devem fazer o seguinte desvio, durante a interdição desta terça-feira.

– Linha 008 – Compensa/Efigênio Salles /São José; 118 – Santo Agostinho /São Jorge/ T2; 671 – T5 / Parque Dez / T2; 502 – Parque do Idoso / Conjunto Vieiralves / T1 / Centro / T2. Desvios: Itinerário normal até a avenida Djalma Batista / Rua Jorge Veiga (antiga avenida Rio Negro) / avenida Mário Ypiranga / avenida Darcy Vargas / Normal.

– Linha 678 – Ponta Negra / Efigênio Salles / T5-T4. Desvio: Itinerário normal até a avenida Pedro Teixeira / avenida Constantino Nery (esquerda) / Retorno no Viaduto Eng. Euclides Ricardo / avenida Mário Ypiranga / avenida Darcy Vargas / Normal.

– Linha 540 – Ouro Verde / T1 / Centro; 652 – T4-T5 / Efigênio Salles / T1 / Centro. Desvio: Itinerário normal até a avenida Constantino Nery / Retorno no Viaduto Eng. Euclides Ricardo / avenida Mário Ypiranga / avenida Darcy Vargas / Normal.

– Linha 123 – Santo Agostinho / T1 / Centro. Desvio: Itinerário normal até a avenida Theomario Pinto / avenida Constantino Nery (à direita) / Retorno na alça viária da Ponte dos Bilhares / avenida Djalma Batista / Normal.

– Linha 213 – Augusto Montenegro / Ceasa. Desvio: Itinerário normal a avenida Djalma Batista / Retorno na alça viária nas proximidades da UEA / Rua Jorge Veiga (antiga avenida Rio Negro) / avenida Mário Ypiranga / avenida Darcy Vargas / Normal.