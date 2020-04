Dupla mascarada assalta casa lotérica no Dom Pedro

Dois homens assaltaram a casa lotérica Lê Bon Marché, no bairro Dom Pedro, no início da tarde desta segunda-feira (20). Na ação criminosa, o proprietário do estabelecimento foi agredido com uma coronhada na cabeça.

As imagens do circuito de segurança da lotérica, localizada na zona centro-oeste da capital, registraram o início do assalto. Dois homens, um com farda de cor verde e outro com blusa azul, portando uma pistola, adentraram o estabelecimento e renderam o proprietário, Kadmo Guimarães, 59.

Os homens, empurraram o proprietário para dentro da lotérica e começaram a furtar o dinheiro e objetos de valor. Em determinado momento, o homem de azul que estava armado, engatilhou a pistola e ameaçou o proprietário, agredindo com uma coronhada e falando: “Vou te matar”.

Durante o roubo, os suspeitos mexeram na câmera de segurança para desviar o foco das imagens. Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estão realizando diligências na área para encontrar os suspeitos, que fugiram em uma moto vermelha placa com final 4559, após o assalto.

Por D24AM