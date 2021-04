Dupla é presa em flagrante após realizar vários assaltos na Cidade Nova

Com eles foram encontrado cinco celulares, um revólver e dois perfumes. FOTO: Divulgação/PC-AM

Uma dupla, identificados como Jefter de Souza Oliveira, 19, e Ederson Brendo Mota da Fonseca, 21, foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira, 20, após realizarem vários assaltos no bairro Cidade Nova.

Policias da 6ª Cicom informaram que foram avisados pelas vítimas na Avenida Max Teixeira que a dupla estava conduzindo uma moto modelo Honda XRE, de placa NOS 7621, realizando assalto no bairro, após pegaram a descrição dos suspeitos e do veículo, encontraram os criminosos no bairro Colônia Terra Nova.

Depois de uma perseguição policial, após fazerem em uma manobra arriscada, os policias conseguiram que os criminosos perdessem o controle do veículo e colidissem com muro. Com os criminosos foram encontrados cinco celulares, dois perfumes e um revólver calibre 22.

Jefter e Ederson tiveram apenas escoriações pelo corpo, logo em seguida foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (Dip).

Reportagem: Ana Kelly Franco