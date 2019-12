Dupla assalta salão de beleza, na Alvorada

Um salão de beleza foi assaltado por um homem e uma mulher, por volta das 18h40, desta sexta-feira (27), no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Na ação, clientes e funcionárias tiveram seus aparelhos celulares e outros pertences roubados

No vídeo, divulgado pelo salão de beleza, é possível ver o momento exato em que o homem – acompanhado de uma mulher loira -, tira da bolsa dela uma pistola e guarda na cintura. Segundos depois, o homem mostra a arma e avisa a uma funcionária que se tratava de um assalto.

Imediatamente a funcionária levanta as mãos e avisa aos clientes e funcionárias. Neste momento, a comparsa do homem, uma mulher loira com um vestido vermelho, que se passava por cliente, levanta e começa a revistar e roubar os aparelhos celulares das clientes e funcionárias do salão.

Toda a ação da dupla durou cerca de um minuto. A Delegacia Especializada De Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) deve investigar o caso.

