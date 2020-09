Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, inicia tratamento contra câncer

Dudu Braga, 51, filho de Roberto Carlos, contou na noite da última quarta (16) que foi diagnosticado com tumores no peritônio, uma membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal. É a terceira vez que o produtor e músico luta contra um câncer.

Em live no Instagram, ele afirmou que o seu pai “ficou arrasado”. “Eu também, na verdade”. Braga disse que começou a quimioterapia na terça (15) e terá mais nove semanas de tratamento pela frente. “Vamos embora. Estamos juntos e seguimos em frente”.

Os tumores foram detectados em exames de rotina que o produtor deve fazer por causa de um câncer no pâncreas que ele tratou em 2019. “Na semana passada, achei até que estava com a Covid-19, porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência, porque fez um friozinho na semana retrasada. O médico disse: ‘A gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo: três pontinhos bem pequenininhos. São pontos milimétricos'”, explicou Braga.

Em novo vídeo no Instagram, ele agradeceu o apoio e as orações dos fãs e terminou cantando um trecho da música “É Preciso Saber Viver”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

