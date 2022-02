Drogarias do Grupo Tapajós passam a disponibilizar testes para Influenza

Os casos de síndromes respiratórias continuam a preocupar os brasileiros, que ainda têm de conviver com as ameaças da pandemia de Covid-19. A testagem e o diagnóstico preciso são importantes armas para evitar o agravamento em qualquer das situações, o que levou o Grupo Tapajós a ampliar ainda mais seu portfólio de ofertas nesse sentido. Agora, além de testes para detectar o Coronavirus, as drogarias Santo Remédio, Flexfarma e FarmaBem também passam a disponibilizar testes rápidos para Influenza.

“Com a detecção qualitativa dos antígenos do vírus Influenza, os testes auxiliam no diagnóstico diferencial das infecções virais, contribuindo não só para um tratamento mais assertivo, como para evitar o uso de antiviral desnecessário”, explica o supervisor farmacêutico Eduardo Donini.

Segundo ele, o exame não precisa de prescrição e pode ser realizado logo no início dos sintomas gripais, sendo mais preciso a partir do terceiro dia. “O vírus Influenza, causador da gripe, compreende três tipos: A, B e C. Os mais importantes são o A e o B. Nos vírus A, por exemplo, se destacam os subtipos H1N1 e H3N2. E a sensibilidade do teste é acima de 94% para ambos”, informa, destacando que a coleta pode ser tanto nasofaríngea como orofaríngea, por meio de swab estéril. O laudo sai em no máximo 15 minutos.

Disponibilidade

Também de acordo com o farmacêutico Eduardo Donini, os testes de Influenza estarão disponíveis em todas as drogarias do Grupo que já realizam testes para Covid, abrangendo as principais zonas da cidade. O quantitativo deve atender satisfatoriamente as demandas atuais da população, e, caso necessário, a empresa tem condições de aumentar ainda mais o abastecimento.

“Em relação aos testes para Covid, o abastecimento está plenamente normalizado, especialmente para os de antígeno, que têm maior procura. Também já estamos avaliando a aquisição dos autotestes aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para incluirmos no nosso portfólio”, complementa Donini.

Ele lembra que as drogarias dispõem de uma gama de testes rápidos que podem atender à população nas mais diversas ocasiões. Entre eles o Beta HCG (gravidez), PSA (próstata), Hemoglobina Glicada (diabetes) e perfil lipídico (colesterol e triglicerídeos), além dos testes para doenças endêmicas, como Dengue (antígeno e anticorpos), Zika e Malária.

Outros mais específicos, como o autoteste de Glúten, e demais testes laboratoriais remotos (TLRs), podem ser encontrados na bandeira Santo Remédio.

*Com assessoria