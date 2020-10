Dr. Israelson Taveira pretende focar trabalho na saúde da família manauara

O candidato a vereador de Manaus Dr. Israelson Taveira (Patriota) realizou uma caminhada no último domingo (11) na feira do Morrinho, bairro Japiim, zona sul de Manaus. Caso eleito como vereador de Manaus irá defender como prioridade a área da saúde, valorizando a saúde da família e das comunidades e apresentará Projetos de Leis e indicações em saúde mental, bem como direito e saúde do idoso e das pessoas com deficiência.

“Vale salientar que renunciei ao Fundo Partidário por não concordar em fazer campanha eleitoral com verbas públicas dada a importância de apoiadores para uma idealizar uma campanha do bem”, disse.

“O sonho dele é o sonho de toda equipe que acredita no seu potencial. Durante todos esses anos que caminhamos juntos aprendemos que a União faz a força e que juntos somos mais fortes. Doutor Israelson Taveira, a nossa missão contínua. Sabemos do seu comprometimento com próximo, pois a nossa caminhada é árdua, porém com muito amor ao próximo. Por essas e outras razões, ele já tem meu apoio. Sei que fará toda a diferença e acabar com essa roleta da morte, temos que tirar essa mesmice que aí está”, afirmou José Maria Jardim, um de seus apoiadores.

Perfil

Israelson Taveira Batista é graduado em medicina pela Universidade do Estado do Amazonas (2013), sendo médico clínico do quadro de servidor da SUSAM e do Instituto Médico de Clínica Médica e Pediatria do Estado do Amazonas – IMED-AM. Também é médico assistente e fundador do Centro de Referência em Diagnóstico e Tratamento das Mucopolissacaridoses (MPS) no Amazonas e da Comissão de Suporte e Cuidados Paliativos na Fundação Hospital Adriano Jorge. Israelson é fundador do Projeto Social Instituto ASAS (Amigos da Saúde em Ação Solidária) para a Amazônia. Entre 2017 e 2018, foi Gerente Clínico e de Serviços Técnicos GT2 pela SUSAM de 2017-2018. Médico Regulador do Núcleo Interno de Regulação (NIR) da Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ. Atuando principalmente nos serviços público de urgências e emergências e rotinas em clínica médica nas enfermarias da Fundação Hospital Adriano Jorge – FHAJ, Centro de Terapia de Reposição Enzimático do Amazonas, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON, Unimed e Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.