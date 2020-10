Dr. Israelson Taveira destaca a importância do trabalho voluntário nas comunidades carentes

O candidato a vereador de Manaus Dr. Israelson Taveira (Patriota) é conhecido pelo seu trabalho voluntário nas comunidades periféricas de Manaus junto a outros médicos e profissionais da saúde através do projeto Amigos da Saúde em Ação Solidária (ASAS). Ele pretende fazer a diferença no pleito 2020 e destaca entre as suas propostas está a saúde itinerante com multiprofissionais para atendimento domiciliar a idosos, acamados e pacientes graves.

Dentre outras propostas apresentadas na área de saúde, caso eleito vereador, o candidato pretende implementar o cartão digital para a realização de exames e consultas para o SUS.

Dr. Israelson Taveira realizou centenas de ações sociais em bairros de Manaus, atendendo a demanda de atendimento médico para a população. “As demandas continuam sendo de consultas médicas e especialidades como odontologia, entre outros, mas o médico é o mais procurado nas comunidade carentes”, afirmou.

O candidato afirma que os moradores dos bairros sabem da importância das ações sociais por conta da dificuldade nas áreas da periferia da cidade relativa a atenção em saúde. “Muitos disseram que mesmo acordando cedo para pegar senha, por volta das 4 horas da manhã, não são atendidos nos Postos de Saúde e reconheceram a importância das ações sociais de projetos voluntários iguais ao projeto ASAS, criado por mim”, frisa.

Perfil

O doutor Israelson Taveira Batista é médico clínico do quadro de servidores da SES-AM e pelo Instituto Médico de Clínica Médica e Pediatria do Estado do Amazonas – IMED-AM. Fundador do Projeto Social Amigos da Saúde em Ação Solidária(ASAS). Ele também é médico assistente, fundador do Centro de Referência em Diagnóstico e Tratamento das Mucopolissacaridoses (MPS) no Amazonas e da Comissão de Suporte e Cuidados Paliativos na Fundação Hospital Adriano Jorge.

