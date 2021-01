Dória anuncia envio de 50 mil doses da vacina para médicos do AM

Os médicos do Amazonas irão receber do Governo de São Paulo 50 mil doses da vacina CoronaVac. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, que também disse que as doses serão enviadas já nesta segunda-feira (18), por meio aéreo em avião de alguma das companhias aéreas solidárias, entre elas a Gol e a Tam.

“Vamos destinar, do estoque das vacinas, vamos mandar amanhã, pela manhã, 50 mil doses da vacina para os médicos do Amazonas, pois já não confio no Ministério da Saúde”, disse Dória.

A decisão de Dória de enviar as vacinas acontece horas após a Anvisa ter aprovado o uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford, no Brasil.

Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a vacinação deve começar em todo solo nacional, simultaneamente, até as 9h de quarta-feira (20). (A Crítica)