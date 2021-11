Donos dos Supermercados Vitória são postos em liberdade

Na manhã desta quarta-feira (10), foi solto pela Justiça o casal Joabson Agostinho Gomes e Jordana Freire, acusados de envolvimento na morte do sargento do Exército, Lucas Ramon Guimarães, no dia 1º de setembro deste ano.

A informação foi confirmada pelo advogado Iuri Albuquerque que representa a família do sargento. Os donos da rede de Supermercados Vitória estavam presos desde o dia 21 de setembro.

Hoje, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parecer favorável ao pedido de habeas corpus deles após a quarta tentativa dos advogados para libertá-los.