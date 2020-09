Dona do Magazine Luiza é a mulher mais rica do Brasil

A empresária Luíza Helena Trajano, dona da rede de lojas Magazine Luiza, é a mulher mais rica do país e passou a ocupar a 8ª posição no ranking de bilionários brasileiros da revista Forbes Brasil. Ela é também a única mulher do top 10 da lista de 2020.

Segundo a Forbes Brasil, Luiza Helena viu seu patrimônio crescer 181% no último ano e subiu 16 posições no ranking de bilionários, em meio à valorização das ações da Magazine Luiza. O patrimônio dela foi estimado em R$ 24 bilhões. Antes, o título de mulher mais rica do Brasil pertencia à Miriam Voigt, da Weg.

Neste ano, o dono do Banco Safra, Joseph Safra, desbancou Jorge Paulo Lemann, que liderava a lista desde de 2013, e assumiu o primeiro lugar geral com uma fortuna estimada em R$ 119,08 bilhões.

Eduardo Saverin, o brasileiro cofundador do Facebook, ficou pela primeira vez na terceira posição do ranking, após sua fortuna subir 61% em relação ao ano anterior, segundo a Forbes Brasil.

O ranking 2020 da Forbes Brasil tem 238 nomes, 32 a mais do que no ano passado. A soma total das fortunas é de R$ 1,6 trilhão.

A lista traz 33 novos nomes de bilionários brasileiros, 16% a mais do que no ano passado.

Veja a seguir a lista dos 10 brasileiros mais ricos:

Joseph Safra: R$ 119,08 bilhões (setor financeiro)

Jorge Paulo Lemann: R$ 91 bilhões (bebidas e investimentos)

Eduardo Saverin: R$ 68,12 bilhões (internet)

Marcel Herrmann Telles: R$ 54,08 bilhões (bebidas e investimentos)

Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 42,64 bilhões (bebidas e investimentos)

Alexandre Behring: R$ 34,32 bilhões (investimentos)

André Esteves: R$ 24,96 bilhões (setor financeiro)

Luiza Trajano: R$ 24 bilhões (varejo)

Ilson Mateus: R$ 20 bilhões (varejo)

Luciano Hang: R$ 18,72 bilhões (varejo)

Fonte: G1