Don Juan: Japonês tinha mais de 40 namoradas e acabou preso

Um homem de 39 anos foi preso por suspeita de fraude na província de Hyogo (Japão), depois de enganar ao menos 42 mulheres ao mesmo tempo com promessas falsas de casamento, informou a TV Asahi na quinta-feira (22/4).

Takashi Miyagawa obteve presentes de ao menos três das namoradas inventando dias diferentes para o seu aniversário, totalizando mais de R$ 5 mil. Uma mulher de 47 anos o presenteou em 22 de fevereiro. Uma outra, de 40 anos, caiu no história de que o aniversário de Takashi era em julho. Uma terceira lhe deu um presente em abril. O japonês naceu, na verdade, em 13 de novembro.

A polícia começou a investigar o caso depois que uma das vítimas descobriu que ele estava saindo com outras mulheres. A japonesa criou um mural na internet e outras 41 mulheres entraram em contato com ela dizendo que estavam namorando com o mesmo homem.

O golpista mantinha vários perfis falsos em aplicativos de encontros, dizendo que trabalhava como consultor e tinha um bom salário para chamar atenção de mulheres solteiras interessadas em casamento. E, geralmente, ele deixava claro que o relacionamento caminhava para o altar.

Além dos presentes, Takashi se aproveitava das vítimas para vender produtos, como filtros de água, de uma empresa na qual trabalhava como prestador de serviço, com um salário bem inferior ao que informava às namoradas.

A polícia está investigando se há mais mulheres que foram enganadas por Takashi.