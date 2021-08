Domingo inicia com movimentação intensa nos postos do mutirão Vacina Amazonas

População compareceu desde as primeiras horas da manhã nos pontos montados no Sambódromo, Arena da Amazônia e Vasco Vasques. FOTO: HERICK PEREIRA / SECOM

A 19ª edição do mutirão Vacina Amazonas continua neste domingo (29) com o objetivo de imunizar a população de 12 a 17 anos com a 1ª dose, e as demais faixas-etárias com 1ª e 2ª dose. Nos postos de vacinação montados pelo Governo do Estado no Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques, a movimentação do público foi intensa desde as primeiras horas da manhã.

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, da SES-AM, Nayara Oliveira Maksoud, que coordena os postos de vacinação montados no Centro de Convenções Vasco Vasques, destaca que a dinâmica adotada no local permite que, mesmo com a alta demanda de pessoas nesta manhã, a vacinação possa ocorrer de forma acelerada.

“Nós temos uma movimentação no Vasco Vasques e temos uma grande estrutura para receber a população. As pessoas estão chegando e não ultrapassam 20 minutos desde a chegada delas até a aplicação da vacina, porque estamos com 51 postos, e isso facilita a dinâmica da vacina no Vasco Vasques”, explica Maksoud.

A facilidade e rapidez durante todo o processo de vacinação também foram elogiadas pelo autônomo Mário Sérgio, que esteve no local para receber a aplicação de sua primeira dose. Ele revela que a demora para se vacinar foi motivada pelo medo, mas que, com o tempo, convenceu-se da importância da vacina e fez um convite para outros também se imunizarem.

“Quem ainda não tomou pode vir, amigo, porque não dói, pensei que doía. Foi muito rápido, cheguei e foi quase que direto, aguardei só um pouquinho. É muita eficiência do pessoal”, disse o autônomo.

Na Arena da Amazônia, o aposentado Hélio de Mesquita aproveitou as primeiras horas da manhã para tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Agradecido, ele ressaltou a importância da vacina.

“Eu tomei a primeira, peguei Covid, passados uns quatro meses, me recuperei, então vim tomar a segunda. Toda pessoa tem que voltar para tomar a vacina porque é uma segurança a mais”, disse.

Em um dos 28 postos montados pelo Governo do Estado no Sambódromo, o motorista de aplicativo Domingos Figueira também esteve aproveitando o domingo para completar o ciclo vacinal ao lado da esposa. Para ele, é impossível vencer a pandemia sem a adesão da população à vacina.

“Uma emoção de gratidão não só ao Governo, como à Prefeitura, que estão empenhados nesta campanha de imunizar todo mundo. Muita gente não está tomando a segunda dose porque teve reação da primeira e não está vindo se imunizar, mas eu digo a essas pessoas que venham, venham, façam parte dessa campanha, se imunizem”, disse.

Mutirão – Com 33 horas ininterruptas de vacinação, o mutirão Vacina Amazonas iniciou às 9h de sábado (28/08) e segue até as 18h deste domingo (29/08) com 109 postos de vacinação, distribuídos no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima e na primeira etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques, abertos para receber e vacinar o público.