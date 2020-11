Domingo Autoral no Teatro da Instalação apresenta Lucinha Cabral

A cantora, compositora e artista visual, Lucinha Cabral convida ao Domingo Autoral neste próximo domingo 22 às 19h, no Teatro da Instalação, Rua Frei José dos Inocentes, no Centro histórico de Manaus, a programação faz parte do projeto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o palco será divido com a cantora Sam Rio. O agendamento para assistir é cultura.am.gov.br.

Segundo Lucinha Cabral “Domingo autoral, é um projeto com artistas com posições próprias da região”, na apresentação esta as musicas “brasileira”, “cadê” e o lançamento “curacumchá”.

“São 40 anos de luta e mais uma vez esta a mostra do trabalho do artista do Amazonas, a traves da musica, do canto podemos expressar a nossa satisfação ou insatisfação, como artistas podemos mandar um recado, todo o nosso canto expressa a cultura do caboco amazonense ” salientou Lucinha Cabral

Estamos caminhando no arame

Segundo a artista regional Lucinha Cabral “a situação dos artistas do Amazonas ainda não é estável e caminha a passos lentos no que se refere a contar a historia da região, com a pandemia ficou mais difícil e esperamos desta vez tomemos consciência, tivemos que aprender a ter outra relação com o púbico, de forma virtual, mas a nossa estrela continuará a brilhar”.