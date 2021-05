Um vídeo divulgado pelo Daily Mail mostrou Maxim tentando se livrar do animal com um bastão que estava em suas mãos. Na sequência, dois funcionários do circo chegam para ajudar Orlov, que consegue afastar a leoa.

Em seguida, o domador atiça um dos felinos, que o ataca novamente. Nesse ataque, uma das leoas morde a perna de Maxim, que, pela segunda vez, conseguiu se livrar do animal.

No fundo do vídeo, é possível acompanhar as reações e os gritos de pavor do público que assistia ao momento de terror.

Confira o vídeo: