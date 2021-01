Dois sortudos vão dividir o prêmio de R$ 325 milhões da Mega da Virada

O prêmio de R$ 325,2 milhões sorteado nesta quinta-feira (31) pela Mega-Sena da Virada será dividido por duas apostas vencedoras que cravaram todas as seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.330 da loteria. Os bilhetes vencedores, um cadastrado na cidade de Aracaju (SE) e outro no sistema virtual da Caixa, receberão R$ 162.625.108,22 cada.

As dezenas reveladas pelo concurso especial foram: 17 — 20 — 22 — 35 — 41 — 42.

Além do prêmio principal, 1.384 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 48.978,81 cada. Outras 105.342 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 919,27 cada. Concorreram ao maior prêmio da história das loterias mais de 260 milhões de apostas feitas em todo o Brasil. A arrecadação total do concurso somou R$ 1,17 bilhão.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém tivesse acertado as seis dezenas, o prêmio seria rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.

Antes da Mega da Virada 2020, os maiores prêmios, também da Mega da Virada, foram registrados em 2017, no concurso nº 2.000, quando 17 apostas dividiram o prêmio de R$ 306,7 milhões, e no ano passado, em que uma aposta de Juscimeira (MT), uma de Criciúma (SC) e duas de São Paulo (SP) dividiram R$ 304,2 milhões do concurso 2.220.

Para o próximo concurso da loteria, marcado para acontecer no sábado (2 de janeiro), a Caixa promete pagar R$ 1,5 milhão a quem acertar sozinho às seis dezenas do concurso 2.331. Cada jogo de seis números custa R$ 4,50.