Dois milhões de doses: Trabalho, parceria e união

Manaus ultrapassa a marca de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Um esforço da gestão ao longo dos últimos sete meses para proteger a população dos problemas e complicações decorrentes do novo coronavirus. Do total de vacinas aplicadas, 1,4 milhão são de primeiras doses e outras 25 mil são doses únicas do imunizante da Janssen. Com a marca, têm-se também o total de 82% da população vacinável (acima de 12 anos), que hoje é de 1,7 milhão, com ao menos uma dose da vacina. E 33% já estão com o esquema vacinal completo.

Os percentuais aplicados a cada público e faixa etária vêm superando a média nacional. E o objetivo é avançar ainda mais. Tanto que além de já estar vacinando, desde o dia 13 agosto, adolescentes a partir dos 12 anos, a gestão municipal desdobra esforços para mobilizar a população a não deixar de tomar a segunda dose da vacina. A estratégia conta com campanha nas redes sociais e equipe com ligações telefônicas direcionadas a este público.

Há pouco mais dois meses, Manaus alcançou a marca de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas. Sinal de que as estratégias desenvolvidas pela gestão têm eficácia e a população tem, cada vez mais, percebido a importância da imunização contra a Covid-19.

Dentro do leque de ações, está a oferta diária, em média, de mais de 30 pontos de vacinação, entre grandes pontos de mobilização, espalhados estrategicamente pela cidade, como o shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e o Centro de Convenções (Sambódromo), além das unidades de saúde. Destaque também para os mutirões e intensificações de vacinação, responsáveis pelas maiores mobilizações de público.

Em Manaus são aplicadas as vacinas da Coronavac, Pfizer, Janssen e Astrazeneca. Essa última teve o intervalo entre as duas doses reduzido de 84 para 56 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde. Outras estratégias para reforçar a proteção da população vêm sendo estudadas. Agora, o mais importante é não deixar de se vacinar, lembrando que quem se vacina, protege a si, aos seus e contribui para ampliar a proteção de toda a população. Um esforço e compromisso de cada um. Por isso, procure um ponto de vacinação e faça a sua parte, por si e por todos.

Onde tem vacinação, tem Prefeitura.