Documentário ‘Manaus Circense’, comemora hoje o Dia do Circo no Youtube

O documentário será lançado no canal da Manauscult no Youtube

A Prefeitura de Manaus lança hoje (27), às 19h, no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o documentário “Manaus Circense”, resultado de uma parceria com o produtor cultural Wagner Moreira, em comemoração ao Dia do Circo, celebrado no dia 27 de março em todo o país.

O Dia do Circo é uma faz referência ao nascimento do palhaço Piolin, que fez muito sucesso na década de 1920.

O documentário, gravado no Centro Cultural Barravento, em Manaus, retrata diversas linguagens e técnicas da arte circense e conta com a participação dos artistas Estefhani Rojas, Francine Marie, Klindson Cruz e Jean Palladino.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que, em Manaus, o circo tem conquistado espaço no cenário cultural e a união dos artistas e representantes da arte circense tem fortalecido o segmento e permitido a conquista de políticas públicas para o setor.

“A Manauscult está trabalhando para evidenciar e difundir cada vez mais o trabalho dos artistas circenses em Manaus. Este produto retrata de forma especial a paixão do artista pela arte, do encontro da vocação com o circo e do trabalho dos profissionais circenses”, conta Oliveira.

O produtor cultural e idealizador do documentário, Wagner Moreira, disse que a arte circense está vivendo um novo momento e, certamente, há avanços quando os artistas se unem.

“Destacar a data em que se comemora o Dia do Circo, não é apenas enfatizar a importância da arte circense, mas também é reconhecer a grandeza dos artistas locais e reafirmar o compromisso com a classe. Conhecer a realidade deste segmento é um requisito essencial para a criação de políticas públicas, já que o setor sente esta movimentação e preocupação”, aponta.

Com informações da Manauscult