Dj Raidi Rebello comanda primeira festa disco ‘drive-in’ do Brasil

Os fãs de flashback poderão matar a saudade dos sucessos dos anos 70, 80 e 90 de um jeito diferente em Manaus. Neste sábado (18), a partir das 22h, o DJ Raidi Rebello comanda a primeira festa disco com formato ‘drive-in’ do Brasil, a Flash Disco Drive, que acontecerá no Pump Drive-in, localizado no estacionamento da Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

O Pump Drive-in sedia eventos ao ar livre, onde os espectadores devem, obrigatoriamente, assistir aos shows em carros. O local tem capacidade para 400 veículos e dispõe de praça de alimentação e bares, seguindo as normas recomendadas pelo Governo do Estado do Amazonas. Durante a balada, o público não precisa sair do veículo para ter atendimento, desde o pedido, pagamento, até entrega dos produtos. Além disso, é exigida a utilização de máscaras durante a permanência no estacionamento.

Com o novo formato, quem gosta de reviver os “velhos tempos” da discoteca poderá curtir uma noite de boa música e diversão com segurança. “Será uma experiência diferente e inovadora, atendendo a todas as medidas sanitárias para resguardar a saúde do público. Estamos preparando uma mega estrutura para recriar toda a atmosfera das danceterias da época, incluindo diversos telões para garantir que as pessoas possam acompanhar tudo de dentro dos veículos. Além disso, o áudio será liberado via rádio frequência para os participantes sincronizarem do carro”, destaca Rebello.

O repertório da noite reunirá os hits que marcaram os anos 70, 80 e 90, passando por ícones como Donna Summer, Gloria Gaynor, A-Ha, Double You, Alexia e Culture Beat. Nesta edição da Flash Disco, o DJ mesclará sequências de 30 minutos de sucessos de cada década. “Na versão tradicional da festa, começamos com os anos 70 e terminamos com as músicas mais recentes. Mas, no formato drive-in, a ideia é ir mesclando ao longo da festa, assim, os fãs de cada estilo poderão curtir a noite toda”, explica.

Os ingressos para o evento estão à venda apenas online, no site

www.ingressofly.com, por R$ 140 front stage e R$ 100 comum. Os valores são por carro, com até 4 pessoas no veículo. Os interessados também podem entrar em contato por meio do telefone (92) 9413-1539.