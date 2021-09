Divulgado resultado final das provas objetivas do concurso do TCE-AM

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou, na manhã desta terça-feira (28), os resultados finais das provas objetivas para os cargos de auditoria governamental e Ministério Público de Contas, do concurso do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Com a publicação dos dois resultados, a banca realizadora do certame finalizou a etapa objetiva da prova, após divulgação de resultados preliminares e período de interposição de recursos.

O cargo de Auditoria Governamental possui 18 vagas, já para o Ministério Público de Contas há duas vagas em disputa. A lista está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas, por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21, e em edição do Diário Oficial Eletrônico do TCE, no endereço virtual https://doe.tce.am.gov.br/.

“Hoje demos mais um passo no processo de finalização do concurso. Todos os participantes podem ter certeza de que nós da Corte de Contas estamos fazendo o possível para que os procedimentos sejam concluídos da forma mais célere possível”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Para o coordenador da comissão do concurso, conselheiro Érico Desterro, a realização do certame representa um momento histórico com a reconstituição do quadro de servidores da Corte de Contas.

“Temos certeza que todos os candidatos aprovados farão um excelente trabalho em seus respectivos cargos. Em breve todos estarão conosco exercendo suas atividades”, apontou o conselheiro Érico Desterro.

Homologação

A homologação dos resultados finais para os cargos de Tecnologia da Informação e Auditoria de Obras Públicas deve acontecer no dia 5 de outubro, durante sessão plenária da Corte de Contas. A informação também foi anunciada hoje (28), pelo conselheiro-presidente Mario de Mello.

“Com a homologação já na próxima semana, poderemos então, no dia 6 (de outubro), publicar o ato de nomeação. Os candidatos nomeados terão então ao menos 30 dias para vir ao Tribunal realizar os procedimentos necessários para a posse”, adiantou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, ao fazer referência aos cargos de TI e Obras Públicas.

Quanto aos cargos de Auditoria Governamental e para o MPC, o resultado final deve ser divulgado até o final de outubro deste ano.

*As informações são da assessoria