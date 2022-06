Divulgado resultado da prova escrita objetiva da Sefaz-AM; confira

A Fundação Getúlio Vargas divulgou o resultado da Prova Escrita Objetiva do concurso público da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) e a lista de convocação dos candidatos para Perícia Médica

Mais de 60 mil pessoas se inscreveram no concurso, que foi realizado dias 7 e 8/5, com a oferta de 210 vagas para preenchimento imediato e mais cadastro de reserva, com salários de R$ 5 mil a R$ 23,5 mil para cargos de nível médio e superior.

Veja AQUI o resultado da Prova Escrita Objetiva

Veja AQUI a convocação para a Perícia Médica

Concorrência

O cargo de assistente administrativo foi o mais procurado pelos concurseiros, com 50 vagas. O cargo de auditor fiscal foi o segundo, com 60 vagas disponíveis. Em terceiro lugar está o cargo de Técnico de Arrecadação, com 25 vagas.

O concurso abre vagas ainda para os cargos de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual; de Analista de Tecnologia da Informação; e Técnico de Fazenda Estadual.

