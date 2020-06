Divulgado calendário do pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial

Edição extra do Diário Oficial da União no fim da noite desta quinta-feira (25) traz o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600.

De sábado (27) até 4 de julho, o dinheiro chegará nas contas de poupança social digital – para uso apenas via cartão de débito digital. Os saques em espécie começam em 18 de julho e seguem até 19 de setembro.

Veja o cronograma dos depósitos nas contas digitais:

27 de junho – nascidos em janeiro e fevereiro (1º lote da terceira parcela/2º lote da segunda parcela/4º lote da primeira parcela)

Calendário de saques em dinheiro:

18 de julho – nascidos em janeiro (1º lote da terceira parcela/2º lote da segunda parcela/4º lote da primeira parcela)

Por METRÓPOLES