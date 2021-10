Divulgada nova previsão do salário mínimo para 2022

O valor do salário mínimo é calculado com base no acumulado da inflação.

Com a chegada do fim do ano, muitas empresas, trabalhadores e o próprio Governo vem se preparando para os ajustes do ano que vem. Dentre os ajustes que impactam diretamente esses três setores temos a correção do salário mínimo, que desde o início do ano tem sido especulado devido ao aumento da inflação no país.

Novo salário mínimo

O valor do salário mínimo é calculado com base no acumulado da inflação. Assim, conforme expresso na última análise do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) índice utilizado para acompanhar os avanços da inflação, o país já chega a uma alta de 8,4%.

Assim, com a inflação em uma alta de 8,4% o novo salário mínimo previsto para 2022, poderá saltar de R$ 1.100 para R$ .1192,40, ou seja, um aumento de R$ 92,40 em comparação de um ano para o outro.

Vale destacar que caso o salário mínimo seja fixado em R$ 1.192,40, o mesmo não significa um ganho real para os brasileiros, pois a correção é com base no avanço da inflação, ou seja, o reajuste é somente para que os brasileiros não percam o poder de compra, mas não aumenta poder de compra do trabalhador.

Confira a seguir como foi o reajuste do salário mínimo nos últimos anos.

2016 — Reajuste de 11,6% ajustando o salário mínimo para R$ 880;

2017 — Reajuste de 6,48% ajustando o salário mínimo para R$ 937;

2018 — Reajuste de 1,81% ajustando o salário mínimo para R$ 954;

2019 — Reajuste de 4,61% ajustando o salário mínimo para R$ 998;

2020 — Reajuste de 4,7% ajustando o salário mínimo para R$ 1.045;

2021 — Reajuste de 5,22% ajustando o salário mínimo para R$ 1.100;

2022 — Caso concretizado a alta de 8,4% o salário mínimo poderá chegar a R$ 1.192,40.

Impactos do novo salário mínimo

O novo reajuste do salário mínimo tem impacto em diversos benefícios e programas do governo, como no valor das aposentadorias e demais benefícios do INSS, do abono salarial PIS/Pasep assim como do seguro-desemprego.

Apesar da nova previsão do salário mínimo, o mesmo só poderá ser confirmado em janeiro de 2022, quando o governo poderá fazer a soma do acumulado da inflação nos últimos 12 meses, e determinar com precisão qual será o novo valor do piso nacional.