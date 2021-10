Distrito de Matupi é contemplado com um caminhão coletor de lixo novo

MATUPI/MANICORÉ- O Distrito de Santo Antônio do Matupi, pertencente ao município de Manicoré, ao Sul do Amazonas, recebeu na manhã dessa terça-feira 19/10, um Caminhão Novo Coletor de Lixo, vindo da sede do município de Manicoré.

As tratativas para a conquista do novo caminhão coletor ocorreram no início desse ano na gestão do governo municipal, Lúcio Flávio e Paulo Sérgio, com a união entre Câmara Municipal de Manicoré, Subprefeitura do Distrito de Matupi, vereadores Zezé da Amazônia e Eliaquim Duarte, juntos foi possível concretizar à aquisição desse veículo.

Com essa viabilização o trabalho de coleta de lixo na Zona Urbana do Distrito, será reforçado para melhor atender a população, assim disponibilizando um serviço com mais qualidade e eficiência.

Um caminhão compactador de lixo é um maquinário essencial para o saneamento básico e para que possamos viver em uma cidade limpa e segura para todos.

Esse veículo será responsável por realizar o transporte e o processo de compactar o lixo das ruas de Matupi, até o aterro sanitário do Distrito de Santo Antônio do Matupi.

Reportagem: Edy Lima