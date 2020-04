Distribuidoras de combustíveis ‘seguram’ preços mais altos com a conivência da ANP

Por meio de sindicatos em 22 estados, postos pediram liberdade a ANP (Agência Nacional do Petróleo) para comprar combustíveis de outras fontes porque as distribuidoras estão “segurando” a queda de preços da Petrobras e das usinas, prejudicando o consumidor. As três maiores distribuidoras, que têm 70% do mercado, também cancelaram contratos com produtores de etanol para reduzir a oferta e manter preços altos. A ANP disse “não” aos postos e ignorou a quebra unilateral de contratos.

Prova da manipulação: em Brasília, desde o início da quarentena, a gasolina caiu de R$5,39 para R$3,59, mas o etanol continua a R$3,29.

O poder político e econômico das distribuidoras, que atuam no mercado como atravessadores, só encontra paralelo na Chicago de Al Capone.

Bolsonaro defende a venda direta de refinarias e usinas aos postos, assim como Ministério de Minas e Energia, Cade etc. Mas nada muda.

Distribuidoras não agregam valor ao combustível. Agregam custos. Produzem só notas fiscais, tornando o produto mais caro ao consumidor.

