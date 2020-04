Diretora do SPA do São Raimundo morre vítima do Covid-19

Faleceu neste sábado (18), por volta das 13h40, no Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, a diretora do SPA do São Raimundo, Ana Valéria Costa de Matos, aos 51 anos, após 15 dias internada com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

No dia 04 de abril, ela deu entrada na unidade de saúde, sendo transferida em estado grave para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mantida em ventilação mecânica. O diagnóstico de Covid-19 foi confirmado no dia 10 abril.

Ana Valéria era agente administrativa concursada da Secretaria Estadual de Saúde (Susam) desde 1985 e formada em administração hospitalar pelo Centro Universitário Nilton Lins. A Susam lamentou, através de nota, a morte da servidora pública.

O Amazonas registrou hoje 16 óbitos causados pelo vírus, elevando para 161 o total de mortes.