Diretor do Inep responsável pelo Enem morre de covid-19

O diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, morreu, aos 59 anos, nesta segunda-feira (11/1) vítima da Covid-19. Carlos Roberto chefiava a diretoria responsável pela coordenação do Exame Nacional do Ensino mèdio (Enem).

Segundo a Folha de S. Paulo, o general estava internado com a doença desde dezembro em hospital de Curitiba, no Paraná.

Sem citar a doença, o Inep divulgou uma nota nesta segunda-feira em que lamenta a morte do general. “A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep”, diz.

A morte do diretor ocorre em meio a pressões para o adiamento do Enem, previsto para ter início no próximo domingo (17/1), devido ao aumento de casos da covid-19.

A Defensoria Pública da União entrou com um pedido na Justiça para que o exame seja postergado novamente. O pedido ainda não foi julgado. Nesta segunda, o Inep anunciou que os portões de entrada serão abertos com 30 minutos de antecedência para evitar aglomerações.