Diretor do Hospital Adriano Jorge promete melhorias em 2020

O diretor-presidente da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), médico Ayllon Menezes, anunciou que o atendimento irá melhorar em 2020. O anúncio foi feito por ocasião da reativação do serviço de hidroterapia.

A piscina do FHAJ esteve parada por quase um ano e muitos pacientes foram afetados na sua recuperação por conta disso. A nova diretoria providenciou os recursos para comprar a peça do aquecedor e assim as sessões de hidroterapia voltaram a funcionar. Ayllon disse “Foram solicitados os recursos à secretaria de estado e aproveitamos de dar uma manutenção nas dependências que prestam este serviço”, destacou Ayllon.

Cirurgias serão priorizadas

Referente às reclamações da falta de insumos, demora no atendimento em vários serviços, bem como nas cirurgias de urologia e de ortopedia, o diretor da FHAJ informou que irão melhorar em 2020.