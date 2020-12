Diplomação dos eleitos em Manaus será realizada dia 18

O Presidente do TRE-AM, Desembargador Aristóteles Thury, e a Juíza do Pleito de Manaus, Dra. Margareth Rose Cruz Hoagen, diplomarão os candidatos eleitos em Manaus, nas Eleições Municipais deste ano. A Diplomação Ocorrerá no dia 18 de dezembro de 2020, no Auditório do Prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

A Cerimônia contara com a presença dos diplomandos e dos Membros do TRE-AM, não sendo aberta ao público por conta das medidas de segurança sanitária hoje vigentes.

Para quem desejar acompanhar a cerimônia, será realizada transmissão pelo canal do TRE-AM no Youtube.

A forma como será realizada obedece à alínea III do § 3º, art. 3º da Portaria Conjunta TRE-AM n.905, que preconiza:

Art. 3º

…

§ 3º. A critério da autoridade competente, o ato de diplomação poderá ocorrer:

…

III – de forma presencial, tomando-se todas as medidas de segurança sanitárias determinadas pelos órgãos competentes.

*Com informações da assessoria