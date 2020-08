Dificuldades deixadas para a próxima gestão de Manaus, segundo Hissa Abrahão

Entre as dificuldades deixadas para a próxima gestão, estão possíveis quedas na arrecadação e aumento dos gastos; o que dificulta sobremaneira a melhoria do ensino com a implementação do ensino em tempo integral,do sistema de saúde, por exemplo,a utilização da tecnologia para ampliação da cobertura do programa médico da família, investimento na prevenção e no atendimento qualitativo da primeira assistencia que é fundamental.

Na questão da segurança pública: a realização do concurso público para guardas municipais, atendendo a lei de 0,2% de guardas para uma cidade do tamanho de Manaus além da melhoria progressiva salarial. Para tal feito, o recurso para essa proposta pode vir da diminuição dos contratos dos aluguéis que a prefeitura possui atualmente, de verbas para agências de propaganda e do desperdício de custeio da máquina que acontece em vários órgãos, tornando a qualidade dos serviços oferecidos, extremamente depauperados.

Para além disso, o saneamento básico da cidade é destaque na lista dos 10 piores do país, com aproximadamente 12,43% da população da cidade beneficiada com o serviço, colocando a maioria da população em estado de vulnerabilidade sanitária e promovendo a poluição dos igarapés e rios locais.

Outro problema histórico é o do sistema de transporte coletivo, verdadeira penúria para os manauaras. Proponho então a implementação de novos modelos de transporte sendo integrados aos já existentes, sendo o recurso advindo de parceria público privada.