Diego Afonso pede desfiliação do PDT antes de ser expulso

Mediante nota do dia 16/03, o Conselho de Ética do PDT-Manaus convocou o vereador Diego Afonso para esclarecer e se defender das denuncias contra o parlamentar, no entanto o parlamentar decidiu se desfiliar do PDT ontem, dia 18, e assim evitar a expulsão deste partido.

Em vídeo divulgado nas redes sociais o vereador Diego Afonso informou da desfiliação do partido e agradeceu a oportunidade de ter estado nas filas do PDT.

“O vereador Diego Afonso não aguentou a pressão da militância do PDT que pedia sua expulsão. A situação do parlamentar chegou a este patamar por varias razões, entre elas: Por não defender a bandeira trabalhista; o principio ideológico do partido; os escândalos de cunho família em que se envolveu e que virou caso de polícia. Assim como outros insólitos fatos protagonizados pelo vereador Diego que enlameou nosso partido, jogando-nos na vala comum e ridicularizando os seus filiados. O maior agravante é que os fatos aconteceram nos meses em que esteve a frente da presidência da executiva municipal”, relatou Paulo Onofre, assessor de comunicação do PDT munícipal.

A medida a ser tomada pela comissão será o encaminhamento de um oficio ao Presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva, tirando-lhe a condição de líder do PDT naquela Casa Legislativa.

O vereador será impedido de participar de reuniões de comissões representando o PDT enquanto perdurar o processo do pedido expulsão.