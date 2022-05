Dia Livre de Impostos terá gasolina a R$ 5,89 em Manaus na quinta-feira

Gasolina a R$ 5,89 será praticado em um posto da cidade e 190 estabelecimentos também terão produtos com abatimento dos impostos na quinta-feira (2)

A 11ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), terá gasolina a R$ 5,89 em um posto e mais de 190 estabelecimentos de diversos segmentos vendendo produtos com o abatimento dos impostos, em Manaus, na próxima quinta-feira (2).

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem), dois grandes shoppings da cidade aderiram ao DLI. Um deles, com cerca de 80 lojas participantes e, outro, com 100 lojas confirmadas na ação.

Além dos shoppings, um posto de gasolina e mais 10 estabelecimentos comerciais por toda cidade também participarão do Dia Livre de Impostos.

“A importância deste dia é a conscientização que nós conseguimos gerar, pois ele não é só uma data de venda, e sim, um dia de protesto contra a alta carga tributária que pagamos e não vemos revertida na sociedade. Sempre temos um grande público participante e esse ano eu acredito que não seja diferente”, explicou o coordenador da CDL Jovem Manaus, Matheus Demasi.

Para conferir estabelecimento participantes a população pode abaixar o aplicativo da Reszon disponível para Android no link www.reszon.com.br/cliente-final.

Confira alguns locais que participam do DLI:

• No dia de 2 junho, a partir das 7h, o Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista, disponibilizará 20 mil litros de gasolina sem o valor do imposto de PIS/COFINS. O limite de combustível será de 10 litros para moto e 15 litros para carros. No total, mais de mil carros poderão ser abastecidos. O valor do litro da gasolina sem o imposto será de R$ 5,89.

• O Café com Leite, situado na rua Rio Jamary, 23 – Nossa Sra. das Graças estará ofertando produtos sem o valor do imposto.

• Itens do Bobs da Avenida Djalma Batista, Torquato Tapajós e Tarumã

• Mc Donalds da Avenida Djalma Batista

• Itens vendidos sem o imposto pelo Sushi Ponta Negra em todas as unidades do estabelecimento.

• Pão e Alho, localizado na avenida Coronel Teixeira, 955 – Ponta Negra.

• Miss Pet, localizado na rua Fortaleza, n.443 – Adrianópolis

• Petamazon, vendas por delivery disponível no aplicativo Ifood ou através do número 98583-9190.

• Home Center C.O, localizado dentro do Pátio Gourmet, na avenida Djalma Batista

• Empório DB da rua Salvador, 232 – Nossa Senhora das Graças

Com informações do G1 AM