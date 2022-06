Dia Livre de Impostos em Manaus terá gasolina a R$5,89 e desconto em compras

Após dois anos de pandemia, o Dia Livre de Impostos – DLI, está de volta a Manaus de forma presencial. Este ano, a ação acontecerá neste dia 2 de junho e vai contar com mais 190 estabelecimentos de diversos segmentos vendendo produtos com o abatimento dos impostos. O evento, que já está em sua 11ª edição, é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus (CDL Jovem).

“A nossa expectativa é que a adesão da população seja muito grande, esperamos que este seja o maior DLI já realizado em Manaus e um dos maiores do Brasil. A importância deste dia é a conscientização que nós conseguimos gerar, pois ele não é só uma data de venda, e sim, um dia de protesto contra a alta carga tributária que pagamos e não vemos revertida na sociedade. Sempre temos um grande público participante e esse ano eu acredito que não seja diferente”, explicou o coordenador da CDL Jovem Manaus, Matheus Demasi.

Shoppings

Este ano, dois grandes shoppings da cidade aderiram ao DLI: Amazonas, com cerca de 80 lojas participantes, e o Manauara com 100 lojas confirmadas na ação. Além de um posto de gasolina e mais 10 estabelecimentos comerciais por toda cidade.

Combustível

No dia de 2 junho, a partir de 00h (meia noite), o Posto 3000, localizado na avenida Djalma Batista, 935 (ao lado do Pátio Gourmet), disponibilizará 20 mil litros de gasolina sem o valor do imposto de PIS/COFINS. O limite de combustível será de 10 litros para moto e 15 litros para carros. No total, mais de mil carros poderão ser abastecidos. O valor do litro da gasolina sem o imposto será de R$ 5,89.

Alimentação

E, para começar bem o dia, nada melhor do que tomar um bom café da manhã no Café com Leite, situado na rua Rio Jamary, 23 – Nossa Sra. das Graças que estará ofertando produtos sem o valor do imposto.

Para quem gosta de fast food, podem aproveitar os itens do Bob ‘s da Avenida Djalma Batista, Torquato Tapajós e Tarumã, assim como o Mc Donalds da Av. Djalma Batista.

Quem é apaixonado por sushi poderá aproveitar os itens vendidos sem o imposto pelo Sushi Ponta Negra em todas as unidades do estabelecimento. Porém, para aqueles que preferem outras opções, podem conferir o cardápio do Pão e Alho, localizado na avenida Coronel Teixeira, 955 – Ponta Negra.

Petshop

Os animais de estimação não poderiam ficar de fora dessa, por isso, a Miss Pet, localizado na rua Fortaleza, n.443 – Adrianópolis, e o Petamazon, vendas por delivery disponível no aplicativo Ifood ou através do número 98583-9190, estarão vendendo diversos acessórios sem imposto para você presentear seu pet.

Construção

Para os clientes que estão à procura de materiais de construção, o Home Center C.O, localizado dentro do Pátio Gourmet, na avenida Djalma Batista estará com vendendo produtos com valores imperdíveis, assim como, o Empório DB da rua Salvador, 232 – Nossa Senhora das Graças. Mas se a preferência for por produtos de informática ou ar condicionado, a dica é visitar a CAP Informática Manaus, líder em automação comercial, impressoras fiscais e ar condicionado split, que também estará vendendo produtos sem taxa do imposto.

Estabelecimentos

Para conferir estabelecimento participantes a população pode abaixar o aplicativo da Reszon disponível para Android, basta acessar o link: www.reszon.com.br/cliente-final.