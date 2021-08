DIA DOS PAIS: Cemitérios municipais estarão abertos para visitação no fim de semana

Os cemitérios municipais estarão abertos neste sábado, 7/8, e no domingo, 8/8, das 7h às 18h, para visitação, com acesso somente pelos portões principais. A abertura excepcional, pela Prefeitura de Manaus, ocorre devido ao Dia dos Pais, e seguirá todos os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Os dez campos-santos da cidade estão com atendimento reduzido desde o início da pandemia da Covid-19.

A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), responsável por esses espaços, recomenda que a população evite aglomerações e adote medidas preventivas. Não será permitido o acesso de carro dentro dos cemitérios e nem a permanência sem o uso correto de máscara. A orientação é que crianças menores de 12 anos e pessoas com mais de 60 anos não visitem os locais.

“Vamos montar a mesma estrutura que usamos no Dia das Mães e que funcionou. Iremos abrir para que as pessoas, que tenham seus entes queridos aqui sepultados e não puderam vir neste período que estamos enfrentando, possam fazer as homenagens. O prefeito David Almeida orientou que possamos ofertar esse momento às famílias da melhor forma possível”, ressaltou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Trabalho conjunto

A prefeitura montou toda uma logística para atender a população nesses dois dias. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estará presente para orientar os motoristas e controlar o trânsito nas imediações dos cemitérios. A medida visa possibilitar a fluidez de veículos e a segurança de pedestres, que irão visitar esses locais. Nas áreas interditadas, haverá orientação para desvios e opções de itinerário.

A Guarda Civil também estará presente fazendo a segurança, assim como a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) estará com equipes atuando no controle de ambulantes. Haverá também sonorização dos campos-santos, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), além da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com o trabalho de orientação ao público.