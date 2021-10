Dia do Professor: Não haverá expediente na rede estadual de ensino nesta 6ª feira (15)

O Governo do Amazonas informa que não haverá expediente nesta sexta-feira (15/10), Dia do Professor, para os profissionais docentes e não docentes que atuam nas escolas da rede estadual de ensino. Com isso, servidores administrativos e de apoio à Educação, como merendeiros e serviços gerais, também estarão liberados de suas atividades.

A decisão vale para as unidades de ensino de Manaus e do interior do estado. As aulas 100% presenciais retornam normalmente na próxima segunda-feira (18/10), em todo o Amazonas.