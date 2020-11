‘Dia de Finados’: Cemitérios de Manaus estarão fechados para visitação

Com os cemitérios fechados para visitação como parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus, previstas no decreto municipal 4.801, a Prefeitura de Manaus alerta a população para que também evite permanecer nos arredores dos espaços a fim de evitar aglomerações neste feriado de Finados. Nesta segunda-feira (2), o município realizará, às 17h, a live “Momento de Oração”, que será transmitida pelo Facebook da prefeitura, em memória dos mortos pela Covid-19.

Com os cemitérios fechados para visitação como parte das medidas de prevenção ao novo coronavírus, previstas no decreto municipal 4.801, a Prefeitura de Manaus alerta a população para que também evite permanecer nos arredores dos espaços a fim de evitar aglomerações neste feriado de Finados. Nesta segunda-feira, 2/11, o município realizará, às 17h, a live “Momento de Oração”, que será transmitida pelo facebook da prefeitura, em memória dos mortos pela Covid-19.

“Fica o nosso apelo, conforme orientação e preocupação do prefeito Arthur Virgílio Neto, para que as pessoas evitem aglomerações nos portões e ruas próximas dos cemitérios. É um momento de preservar a vida, de cuidar da saúde. O número de mortos vem aumentando, gradativamente, em Manaus e cada vez mais precisamos manter os devidos cuidados. Inclusive, pedimos atenção ao acender velas, para que não ocorram incêndios”, alertou Paulo Farias, titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), órgão que gerencia os cemitérios públicos.

Devido ao atípico ano, em decorrência da pandemia de Covid-19, os cemitérios municipais seguem fechados para visitações desde abril, com a finalidade de evitar aglomerações, tendo assim permanecido também em datas tradicionais de grande movimentação nos espaços, como Dia das Mães e Dia das Pais, bem como neste Dia de Finados. “Não é o momento de facilitarmos para esse vírus, relaxando medidas de distanciamento social”, explicou Farias.

“Momento de Oração”

Para que a data não deixe de ser celebrada, representantes de diversas religiões estarão juntos na celebração “Momento de Oração”, que será transmitida ao vivo na página da prefeitura no Facebook, a partir das 17h, no link http://facebook.com/prefeiturademanaus. O ato de fé ocorrerá, sem público, direto do cemitério Nossa Senhora Aparecida, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, que teve o número de enterros mensais quase triplicado no pico da pandemia, em abril e maio.

“A Prefeitura de Manaus estará realizando, com quase todas as religiões representadas aqui na cidade, no Dia de Finados, um momento de oração, que será transmitido on-line. Portanto, quem quiser participar, via internet, da celebração de sua religião, estão todos convidados a prestigiar do conforto e segurança de suas casas. Nosso desejo é que esse dia especial ocorra com muita serenidade e tranquilidade”, concluiu o secretário da Semulsp.

A live contará com a participação de nove líderes de diferentes vertentes religiosas, apresentadas conforme sua inserção na história local. Elizete Ticuna dará início ao evento, seguido do arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner e padre Zenildo (Igreja Católica), Valter de Nazaré (Protestantes da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, Alberto Jorge (Matrizes Africanas), Murilo Laredo (Gestão de Comitê Israelita), Afonso de Ligorio Machado (Igreja Messiânica), Tamer Mohamed (Centro Islâmico de Manaus), Dilton Vasconcelos (Federação Espírita) e Chagdud Gonpa – Budismo (Ione Pinheiro).

*Com informações da assessoria