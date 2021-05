Dia das Mães: Prefeitura monta operação de trânsito no entorno dos cemitérios

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai colocar 140 agentes de trânsito para monitorar o trânsito no entorno dos principais cemitérios da cidade, a partir da 0h do domingo 9/5, Dia das Mães. A medida visa possibilitar a fluidez de veículos e a segurança de pedestres, que irão visitar esses locais.

Nas áreas interditadas haverá orientação para desvios e opções de itinerário. Nos cemitérios mais afastados, os agentes de trânsito farão o monitoramento com o apoio de viaturas e motocicletas.

Veja como fica o trânsito nos principais cemitérios:

Cemitério São João Batista

A rua Maceió, zona Centro-Sul, será interditada a partir de 0h de sábado, no trecho entre a rua Domingos Lima (atrás do Reservatório Mocó) e a avenida Álvaro Maia. O fluxo será desviado à direita para a rua Domingos Lima e, posteriormente, à esquerda para a rua Santos Dumont, em direção à avenida Álvaro Maia. No sentido Centro/bairro, a Maceió será interditada somente no horário da missa (18h) no trecho entre a avenida Álvaro Maia e a rua Domingos Lima.

A avenida Álvaro Maia será também interditada, a partir de 0h de domingo no sentido Praça 14/Compensa, no trecho entre as ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio será à esquerda para a rua Major Gabriel, permanecendo a direita livre para a rua Maceió em direção à avenida Darcy Vargas, até o horário da missa, às 18h.

Cemitério Santa Helena

O fluxo de veículos nos corredores próximos ao Cemitério Santa Helena, no bairro de São Raimundo, zona Oeste, terá as seguintes alterações: a rua São Sebastião será interditada a partir da 0h de domingo, no trecho entre as ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro, atrás do cemitério.

Cemitério Nossa Senhora de Aparecida (Tarumã)

A avenida do Turismo, zona Oeste, não será interditada. Apenas os retornos no canteiro central em frente ao cemitério serão fechados. O acesso ao cemitério será realizado pelo primeiro portão e a saída pelo portão da frente (principal). Nas proximidades do cemitério não será permitido o estacionamento.

Cemitério São Francisco

No Cemitério São Francisco, bairro do Morro da Liberdade, zona Sul, a rua Coronel Pedro de Souza será interditada a partir das 5h de domingo, entre as ruas São Benedito e Brasília.

