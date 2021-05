Dia das Mães: O amor pode ser declarado sem aglomerações

Há 14 meses o Brasil vive o cenário da pandemia do novo coronavírus, onde são enfatizadas a importância das medidas de distanciamento, de proteção e reforço na higienização como mecanismos de freio na contaminação pelo vírus. Datas comemorativas ganharam expressões diferentes, surgiram novas formas de celebrar. Este será o segundo Dia das Mães desde o início da pandemia no país, o que exige atenção e uma necessidade maior de cuidados.

Mesmo em Manaus, onde a vacina avança e já há a imunização de mais de 170 mil idosos – um cenário bem diferente do que havia em maio do ano passado, a orientação dos órgãos e autoridades da saúde é de que as celebrações pelo Dia das Mães sejam feitas com atenção, se possível à distância, sem aglomerações para que a data não se transforme em propulsora da disseminação do vírus e não leve a cidade a uma terceira onda.

Paralelo a vacinação, que já conta com mais de 515 mil doses aplicadas em Manaus, a atual gestão municipal tem feito todos os esforços para proteger não apenas mães, como toda a população, ampliando cada vez mais as estratégias de conscientização sobre os cuidados contra a Covid-19.

Dentro da rede de proteção às mães, a partir de segunda-feira, 10 de maio, as gestantes e mulheres com até 45 dias de pós-parto, maiores de 18 anos e com comorbidades, também passarão a ser vacinadas contra o novo coronavírus.

Em outras áreas, a prefeitura tem atuado cada vez mais na construção de políticas públicas que deem segurança e tranqüilidade às mães. Dentre as ações, diariamente as seis cozinhas comunitárias da cidade oferecem juntas 1.200 refeições gratuitamente a centenas de famílias cadastradas nestas estruturas. Uma forma de garantir refeição saudável, equilibrada e rica em nutrientes a pessoas em situação de vulnerabilidade. Em breve, este trabalho será intensificado com a abertura da primeira unidade do Prato do Povo, no Viver Melhor, onde as refeições serão repassadas ao custo mínimo de 1 real, ampliando a tranquilidade em relação à alimentação para centenas de mães e suas famílias.

Em outra ponta, as mães de alunos da rede municipal de ensino também contam hoje com o Kit Merenda Escolar, além do Kit da Agricultura Familiar. São os itens que – em tempos normais – fariam parte da merenda escolar de seus filhos nas unidades de ensino do município, mas que, devido à pandemia, foram distribuídos aos lares desses alunos para garantia de alimentação adequada.

É com estas e outras ações que a Prefeitura de Manaus reforça seu olhar a cada mãe. Por saber que em cada lar existe um amor imensurável e que mais do que nunca, é preciso cuidar.

Feliz Dia das Mães!