Dia das Crianças tem programação especial no Parque Nascentes do Mindu

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realiza nesta terça-feira, 12/10, a 3ª edição do projeto “Nascentes: o coração do igarapé do Mindu”. O evento em comemoração ao dia das crianças, acontecerá no Parque Municipal Nascentes do Mindu, na rua Andorinha, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, a partir das 9h.

Com uma vasta programação, serão realizadas ações socioambientais voltadas às crianças, como trilha de aventura, jogos de tabuleiros de ações ambientais, distribuição de mudas e minicurso de produção de hortaliças, além da exposição de Pet Silvestres e abelhas, além de uma excursão ao Museu da Amazônia (Musa). Haverá, ainda, campeonatos, de basquete, pênalti, pingue-pongue e pintura no rosto.

Com as atividades suspensas desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19, o Parque Municipal Nascentes do Mindu abrirá as portas para a participação do público com as ações do Projeto Nascentes: o coração do Igarapé do Mindu devido aos vários pedidos da comunidade para a realização de ações socioambientais.

“Esse parque é emblemático para a cidade de Manaus e foi totalmente abandonado pela gestão passada. Essa ação especial para as crianças já é também o início de ações que vamos realizar nessa unidade por determinação do prefeito David Almeida”, informou o secretário da Semmas, Antonio Stroski.

Apoio

O Projeto “Nascentes: o coração do igarapé do Mindu”, conta com a parceria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Batalhão Ambiental, Área Missionária Cidade de Deus e tem o objetivo de despertar na comunidade do entorno o sentimento de proteger e apoiar as atividades do parque por meio de ações concretas e participativas para a promoção da qualidade socioambiental do espaço urbano, bem como agregar conhecimento técnico científico à comunidade acadêmica.