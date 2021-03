DF usa imagens do horror da pandemia para advertir a população sobre Covid

O Governo do Distrito Federal lança campanha de prevenção à pandemia do novo coronavírus com imagens reais dos horrores vividos por aqueles que precisam de tratamento hospitalar.

Com objetivo de chocar a população e reduzir as ocorrências de aglomerações e desrespeito às normas de restrição, fotos de pacientes internados estampam os novos cartazes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

O GDF tem reunido esforços para conter a alta dos casos, nesta semana, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou toque de recolher em toda a capital, o trânsito em vias públicas está proibido entre 22h e 5h, salvo em casos de urgência e para determinadas atividades essenciais.

Com a nova medida, a taxa de contaminação já sofreu redução e ontem (10) foi a menor dos últimos sete dias. Nesta quarta-feira, o Painel Covid-19 que monitora todas as ocorrências da doença mostrou que essa taxa ficou em 1,22, quando no período anterior ao toque de recolher, na última semana, chegou a 1,38.

O Distrito Federal acumula, segundo apontamento da Secretaria de Saúde, 311.098 casos da doença, dos quais 5.027 levaram o paciente à morte. Somente nas últimas 24 horas, a capital registrou 1.551 novos casos. (Diário do Poder)