DF tem a gasolina mais cara do país, aponta Confaz

abela com preço médio foi publicada nesta sexta no DOU e vale a partir de 16/9; litro do combustível na capital será de R$ 6,5990.

O Distrito Federal tem a gasolina comum mais cara do Brasil, de acordo com a nova tabela de Preços Médios Ponderados ao Consumidor Final (PMPF) de combustíveis, publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União (DOU). Pela relação, o o valor médio do litro do combustível será de R$ 6,5990 na capital federal a partir de 16 de setembro. Como tendência em todo o país, houve queda no preço, em relação ao último levantamento, em 25 de agosto, quando a gasolina comum era vendida a R$ 6,3640 no DF.

A nova tabela aponta que o combustível com menor PMPF do Brasil é vendido no Amapá, onde o valor é de R$ 5,1770 o litro. O preço também é menor do que no último levantamento, quando a gasolina comum custava R$ 5,1430.

O PMPF é usado como base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), divulgado quinzenalmente pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O índice não define os preços na bomba de combustível dos postos.

A tabela traz os preços de referência da gasolina comum, gasolina premium, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene da aviação, etanol, gás natural veicular (GNV), gás natural industrial e óleo combustível. Para ver a publicação da tabela no DOU, clique aqui.

Pela nova tabela, as outras quatro unidades da Federação com maiores preços da gasolina no país foram Acre (R$ 6,5496), Rio de Janeiro (R$ 6,5130), Rio Grande do Norte (R$ 6,3316) e Minas Gerais (R$ 6,2521).

Os estados com menores preços do combustível foram Amapá (R$ 5,1770), Paraná (R$ 5,3400), Santa Catarina (R$ 5,5300), Roraima (R$ 5,6310) e Mato Grosso do Sul (R$ 5,6424).