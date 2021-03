DF pode exigir comprovante de residência para vacinar, após invasão do Entorno

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), poderá determinar a exigência de comprovantes de residência de pessoas a serem vacinadas, após a invasão verificada nesta sábado (27), em diversos postos, de moradores de estados vizinhos.

Ibaneis se vê diante de duas opções: determinar a exigência de comprovante de residência no Distrito Federal ou o Ministério da Saúde aumentar o número de vacinadas para a Secretaria de Saúde local.

O objetivo das providências é não permitir a falta de doses, neste domingo (28) para os profissionais de saúde agendados e também para os idosos de 67 e 68 anos, que estão sendo vacinados.

A presença maciça de pessoas oriundas do Entorno e até de outras cidades mais distantes, como a capital mineira Belo Horizonte, provocou a desorganização do esquema de vacinação.

Além dos problemas causados pela invasão, têm ocorridos casos de “carteiradas”, na tentativa de furar a fila de vacinação.

A Secretaria de Saúde recebeu inclusive denúncia envolvendo quatro rapazes que se apresentaram como agentes da Polícia Federal exigindo serem vacinados, numa demonstração da ansiedade por imunização que toma conta de toda a sociedade.

O caso envolvendo policiais federais ocorreu no posto de vacinação do Terraço Shopping, no setor Sudoeste. Segundo relato do pessoal envolvido, do laboratório Exame, “eles queriam ser vacinados de qualquer jeito.” Eles foram fotografados pelo pessoal do posto de vacinação no estacionamento do shopping.