Dez estados podem definir governadores no 1º turno; confira

Levantamento realizado pelo Diário do Poder com os resultados eleitorais mais recentes nos estados revela que apenas dez unidades da federação podem definir a eleição de governador no primeiro turno, em outubro. Pré-candidatos que aparecem com 40% têm chances de obter mais votos que a soma de seus adversários: no Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Roraima.

A regra é clara

Votos válidos desconsideram as anulações e abstenções dos eleitores. Se um candidato obtiver 50% mais um voto, vence no primeiro turno.

À frente

A prefeita de Boa Vista (RR), Teresa Surita (MDB), é a pré-candidata mais bem colocada das pesquisas: tem 70%, segundo o Instituto Padrão.

Atual bem

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e o governador mineiro Romeu Zema (Novo) também têm chances de reeleição no 1º turno.

*Com Coluna CH