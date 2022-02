Detran Amazonas vai leiloar 228 veículos na próxima quinta-feira (24/02)

O primeiro leilão de 2022 continuará de forma on-line e será realizado no dia 24 de fevereiro. A visitação dos veículos iniciará nesta segunda-feira (21/02), no pátio da empresa leiloeira, que fica no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Serão leiloados 228 veículos.

Entre os veículos que vão a leilão, 210 são motocicletas e 18 são carros, nos mais diversos estados de conservação. Por esse motivo é importante que os interessados em adquirir um veículo no certame visitem o local onde os veículos estão expostos.

Visitação

O galpão onde os veículos estão expostos, localizado no quilômetro três da rodovia AM-070/Manoel Urbano, ficará aberto para visitação nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, das 8h às 16h.

Quem tiver dúvidas acerca da visitação e do certame pode entrar em contato com a empresa credenciada para realizar o leilão, através dos números (92) 99530-0003 e 99531-0008, ou pelo site www.wrleiloes.com.br.

Lances

Após a visitação, os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da empresa (www.wrleiloes.com.br). Somente pessoas cadastradas poderão dar lances nos veículos.

O valor mínimo do lance será de R$200 para carros e de R$100 para motocicletas, conforme os leilões anteriores.

Para mais informações, o Detran Amazonas disponibilizou o edital do certame no site do Órgão, no menu “Publicações”, “Editais 2022”.