Detran-AM vai realizar maior leilão da sua história

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizará o terceiro leilão virtual do ano. Com 1.424 veículos disponíveis, este será o maior leilão já realizado na história do órgão. O leilão ocorrerá nos dias 28, 29, 30 e 31 deste mês de outubro. Nesta edição, o Detran-AM vai disponibilizar 1.235 motocicletas e 189 carros.

Os interessados em participar, precisam, obrigatoriamente, comparecer ao local onde os veículos estão expostos para visitação, na avenida Buriti, nº 6.500, Distrito Industrial, zona Leste de Manaus. A visitação estará aberta ao público a partir desta quinta-feira (15/10) e vai até a véspera do leilão, no dia 27 de outubro.

“Devido às regras de distanciamento impostas pela pandemia do novo coronavírus, a visitação precisa ser agendada por WhatsApp, nos números (92) 98263-4129 ou 98218-1717, ou pelo site www.leiloesdonorte.com.br, explicou o leiloeiro Luiz de Chirico.

Cuidado com golpe

O Detran-AM alertou que sempre que o órgão anuncia um leilão os golpistas entram em ação para tentar enganar. “Por isso é importante que as pessoas interessadas visitem os veículos do certame e, principalmente, prestem atenção ao endereço eletrônico do site responsável pelo leilão”, destacou o instituto.

O atual certame é de responsabilidade da Leilões do Norte e o site da empresa é leiloesdonorte.com.br. “Nosso site não é somente ponto com, ou ponto org. Nesse período os criminosos criam sites com o nome parecido só para enganar as pessoas. Por isso, é extremamente importante que os interessados venham até nosso galpão ver, pessoalmente, os veículo”, reforçou Chirico.

Segundo dados da Associação de Leiloaria Oficial do Brasil (Aleibras), mais de 312 mil pessoas foram vítimas de fraudes este ano. “O Detran não negocia os veículos que vão a leilão por meio de rede social, como Facebook, telefone ou mesmo WhatsApp. Isso é golpe. Todos os leilões do Detran Amazonas são oficializados por meio de edital, disponível no site do órgão, no endereço www.detran.am.gov.br“, explicou Gleice Barros, coordenadora da comissão do leilão do Detran-AM.

Regras do Leilão

Quem estiver interessado em arrematar um dos veículos, o lance mínimo para os carros será de R$ 200, e de R$ 100 para motocicletas.

Os lances serão feitos exclusivamente pela internet, no site da empresa leiloeira. O lance vencedor terá o prazo de 48 horas após a confirmação do arremate para fazer o pagamento, caso o contrário, o participante perderá o lote arrematado e automaticamente serão tomadas as providências cíveis e criminais, conforme previsto no edital.

[Assessoria]