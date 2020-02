Detran-AM vai iniciar a reforma do complexo de exames da ‘categoria A’

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai iniciar, ainda nesta semana, uma reforma no complexo de exames da categoria A, localizado nas instalações da antiga sede da autarquia, situado na avenida Mário Ypiranga, Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Na manhã desta terça-feira (11/02), o diretor-presidente da instituição, Rodrigo de Sá, realizou uma visita técnica no local para alinhar os últimos ajustes para o início das obras.



A visita técnica do diretor-presidente foi acompanhada pelo diretor-técnico do Detran-AM, Amurinê Tomaz, do chefe da Gerência de Engenharia e Estatística do Detran-AM, engenheiro Ricardo Ramalho, além de assessores da presidência. A reformulação contemplará reforma na pista, mudanças na sala de espera, local onde o candidato coleta a biometria, instalação de novos bebedouros, além da implantação de uma passarela coberta para que o candidato tenha acesso ao local protegido da chuva.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que a reforma no local não terá custo adicional porque a instituição utilizará contratos vigentes. Sá ressalta, ainda, que o objetivo da autarquia é reformular toda a área de exames, incluindo o Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV), situado no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, mas, enquanto o projeto não inicia, a instituição atuará para melhorar o atendimento ofertado aos candidatos.

“Acreditamos que a estrutura é suficiente, mas podemos melhorar. Por esse motivo vamos fazer alguns ajustes visando suprir esse tempo até que nós ultrapassemos as barreiras burocráticas e consigamos reformar todo o complexo de exames do Detran Amazonas. O objetivo é que ao longo deste ano a gente consiga entregar um complexo moderno, um complexo agradável, um complexo que possa atender a população da melhor forma possível”, disse Sá.

Investimento – Em 2019, o Detran-AM aumentou o número vagas para exames de direção realizados no Complexo de Exames de Direção Veicular (CEDV). O quantitativo de vagas para testes práticos por semana subiu de 800 para 1.365, totalizando um aumento de 3.200 para 5.460 mensalmente. O crescimento no número de vagas representa um acréscimo total de 70% no quantitativo de vagas ofertas ao mês e por semana.